Moirans Moirans Isère, Moirans Festival «Musifrat» Moirans Moirans Catégories d’évènement: Isère

Moirans

Festival «Musifrat» Moirans, 25 juin 2021-25 juin 2021, Moirans. Festival «Musifrat» 2021-06-25 13:30:00 – 2021-06-25 23:00:00 Stade de la Pérelle Avenue Aldo Eriani

Moirans Isère Moirans EUR 15 25 L’unique rencontre en France entre le sport et le Rock organisée par la Fraternelle Rugby Moirans ! Le rendez-vous du rock, de la pop et du blues., pendant deux jours ! contact@musifrat-festival.com +33 4 76 35 36 35 https://musifrat-festival.com/ dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Moirans Étiquettes évènement : Autres Lieu Moirans Adresse Stade de la Pérelle Avenue Aldo Eriani Ville Moirans lieuville 45.32342#5.57402