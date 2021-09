Lyon 2e Arrondissement Lyon 2e Arrondissement Lyon 2e Arrondissement, Rhône Festival Music’Ly : conférence “A la découverte d’Infrasons ” avec le CMTRA – Festival MUSIC’LY – UCLy Saint-Paul Lyon 2e Arrondissement Lyon 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 2e Arrondissement

Rhône

Festival Music’Ly : conférence “A la découverte d’Infrasons ” avec le CMTRA – Festival MUSIC’LY – UCLy Saint-Paul Lyon 2e Arrondissement, 19 septembre 2021, Lyon 2e Arrondissement. Festival Music’Ly : conférence “A la découverte d’Infrasons ” avec le CMTRA – Festival MUSIC’LY – UCLy Saint-Paul 2021-09-19 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-19 16:15:00 16:15:00

Lyon 2e Arrondissement Rhône Présentation d’INFRASONS : la cartographie en ligne des patrimoines sonores de la région Auvergne-Rhône-Alpes communication@univ-catholyon.fr http://www.univ-catholyon.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Lyon 2e Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 2e Arrondissement Adresse Ville Lyon 2e Arrondissement lieuville 45.74614#4.82634