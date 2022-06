Festival « Music’Colors » 8ème Edition Chasse-sur-Rhône Chasse-sur-Rhône Catégories d’évènement: 38670

Chasse-sur-Rhône 38670 Chasse-sur-Rhône Musi’colors est un festival organisé par l’École de Musique de Chasse mêlant groupes pro, amateurs et élèves de l’École de Musique.

Une programmation musicale riche et diversifiée : Funk, groovy, soul… contact@musi-colors.com +33 4 72 24 29 63 https://musi-colors.com/ Parc du Château Le Château Chasse-sur-Rhône

