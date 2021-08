Dixmont Dixmont Dixmont, Yonne Festival Musicauna – Kalffa Dixmont Dixmont Catégories d’évènement: Dixmont

Yonne

Festival Musicauna – Kalffa Dixmont, 24 septembre 2021
Terrain communal Rue de la Porte du Bois

Dixmont Yonne Dixmont Yonne EUR Depuis 2007, Kalffa distille son rock celtique sur les scènes musicales de France, de Suisse, de Belgique. De festivals en nuits celtiques, en passant par les fêtes locales, Kalffa est parvenu à construire sa réputation à la seule force de ses compositions et de son énergie scénique. Kalffa, c’est un savant mélange de modernité et de tradition. bibliotheque.dixmont@gmail.com +33 3 86 96 02 13 Depuis 2007, Kalffa distille son rock celtique sur les scènes musicales de France, de Suisse, de Belgique. De festivals en nuits celtiques, en passant par les fêtes locales, Kalffa est parvenu à construire sa réputation à la seule force de ses compositions et de son énergie scénique. Kalffa, c’est un savant mélange de modernité et de tradition. dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Dixmont, Yonne Autres Lieu Dixmont Adresse Terrain communal Rue de la Porte du Bois Ville Dixmont lieuville 48.07806#3.41733