Festival Musicasens Sens, 1 juillet 2022

Festival Musicasens

Place Jean Jaurès Sens Yonne

2022-07-01 – 2022-07-02

Sens

Yonne

EUR Ce festival de plein air qui a accueilli l’an passé quelques 5 000 spectateurs, investira une nouvelle fois la place Jean Jaurès les 1er et 2 juillet prochains.

Cette année, Louis Bertignac sera la tête d’affiche ! Retrouvez également des artistes locaux et jeunes talents d’aujourd’hui.

Programme :

Vendredi 1er juillet :

20h : gala des écoles de danse de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, place Jean Jaurès

Au programme : classique, moderne, jazz, swing et hip hop

22h : ballet « Roméo et Juliette » de la compagnie Elephant in the Black Box

La rencontre hautement passionnelle de la danse classique et du flamenco. Les danseurs du Ballet National d’Espagne incarnent fièrement les Capulet avec toute la grâce de cette danse andalouse et révolutionnaire, tandis que la virtuosité des solistes de la compagnie Elephant un the Black Box donne vie aux Montaigu.

Samedi 2 juillet :

14h : Parade à moto organisée par l’association Mitch SYQL

de 17h à 21h : concerts

21h : concert de Louis Bertignac – place Jean Jaurès

Musicien français, parolier, chanteur, guitariste et cofondateur du groupe de rock français Téléphone, avec lequel il a vendu près de 6 millions de disques. Il entame une carrière solo à partir de 1986. De 2015 à 2017, il forme avec Jean-Louis Aubert et Richard Kolinka le groupe Les Insis ? pour des concerts et des tournées où ils interprètent le répertoire de Téléphone, sans utiliser le nom du groupe, compte tenu de l’absence de la bassiste Corine Marienneau. Il est connu dans sa carrière solo pour la chanson Ces idées-là.

+33 3 86 65 19 49

Sens

