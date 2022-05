Festival Musicalta Rouffach Rouffach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Rendez-vous incontournable des festivaliers du monde entier, Musicalta transforme le Pays de Rouffach chaque été pendant 20 jours. nEntre vignobles et châteaux, une 26ème saison à découvrir du récital à l'Orchestre Philharmonique avec des invités prestigieux dont Simon Ghraichy, Francis Duroy, Marie-Christine Barrault, Gilles Apap, le Quatuor Yako, l'Orchestre Symphonique d'état du Kazakhstan, Aiman Mussakhajayeva, Jean-François Antonioli, l'Orchestre et Choeur de l'Académie du Festival… "On ne parvient pas toujours à croire qu'un festival de musique important puisse vivre loin des cités. Il suffit de se glisser, année après année, parmi les fidèles de Musicalta pour se convaincre de l'évidente réussite du pari des organisateurs…" Répertoire Hors Série. Plus besoin d'aller dans les grandes villes pour trouver de la bonne musique, ici, c'est la musique qui vient à nous ! A travers ce festival, venez écouter des artistes aux réputations internationales qui vous feront vibrer à travers leur univers !

