Comparé par la critique à un groupe de rock, le Quatuor Yako est remarqué dans le milieu classique pour sa forte interaction avec le public. C'est avec un invité de marque, Vladimir Bukac, altiste du célèbre Quatuor Talich durant des décennies, que les artistes interpréteront deux pièces majeures du répertoire rares pour cette formation ; le Quintette n°1 de Mozart et le Quintette n°2 de Brahms loué par le critique viennois Eduard Hanslick pour sa : ".. généreuse et splendide solidité de facture,… ». Programme : MOZART : Quintette à cordes no 1 en si bémol majeur K.174 BRAHMS : Quintette à cordes nº 2 en sol majeur opus 111 QUATUOR YAKO : Ludovic THILLY et Pierre Maestra : violon Sarah TEBOUL et Vladimir BUKAC : alto Alban LEBRUN : viloncelle

