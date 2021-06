Festival Musicalta : la sonate à Kreutzer Rouffach, 8 août 2021-8 août 2021, Rouffach.

Festival Musicalta : la sonate à Kreutzer 2021-08-08 17:00:00 – 2021-08-08 18:15:00

Rouffach Haut-Rhin

Entre passion et romantisme, la Sonate à Kreutzer réunit ce soir la Sonate pour violon et piano en la majeur “à Kreutzer” du compositeur Ludwig Van Beethoven et la Nouvelle “La Sonate à Kreutzer” de l’écrivain Léon Tolstoï.

“…Le dîner fut, comme tous les dîners, ennuyeux et guindé. On commença à faire de la musique assez tôt… Je me rappelle qu’il apporta son violon, en ouvrit la boîte, en retira une petite couverture brodée pour lui par une dame… Je me rappelle que ma femme s’assit au piano…Je me rappelle ensuite le regard qu’ils échangèrent… Elle attaqua le premier accord… Il fit vibrer les cordes avec des doigts délicats… Et cela commença…” Léon Tolstoï – Extrait de “La Sonate à Kreutzer”

Programme :

Léon TOLSTOÏ : « La Sonate à Kreutzer » (extraits du roman)

Nicollo PAGANINI : Cantabile

Johannes BRAHMS : Sonatensatz

Woflgang Amadeus MOZART : Menuet de la Sonate KV 304 en mi mineur

Ludwig VAN BEETHOVEN : Sonate “à Kreutzer” en la majeur opus 47 n° 9

Marie-Christine BARRAULT : récitante

Francis DUROY : violon

Carine ZARIFIAN : piano

Au programme ce soir : Tolstoï, Paganini, Brahms, Mozart, Beethoven. Avec Marie-Christine Barrault, Francis Duroy et Carine Zarifian.

dernière mise à jour : 2021-06-22 par