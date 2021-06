Rouffach Rouffach Haut-Rhin, Rouffach Festival Musicalta : Don Juan Rouffach Rouffach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Rouffach

Festival Musicalta : Don Juan Rouffach, 6 août 2021-6 août 2021, Rouffach. Festival Musicalta : Don Juan 2021-08-06 20:30:00 – 2021-08-06 21:45:00

Rouffach Haut-Rhin Rouffach EUR Pianiste virtuose, à l'aise dans le grand répertoire comme dans les œuvres moins connues, Simon Ghraichy affiche son authenticité sur scène et transmet sa fougue à travers une liberté d'expression inconditionnelle. Les paraphrases d'Opéra au programme de ce soir illustrent l'admiration de Liszt pour la voix et son don pour transformer une transcription en œuvre fondamentale. C'est une narration complète résumée à la perfection qu'il livre dans Les Réminiscences de Don Juan, de la scène du cimetière à l'hymne libertin de la fin en passant par le duo de séduction. Programme : Johann Sebastian BACH – Franz LISZT : Prélude et Fugue en la mineur Isaac ALBENIZ : Iberia vol. IV (Malaga, Jeréz, Eritaña) Giuseppe VERDI – Franz LISZT : Danse sacrée et duetto final de l'opéra Aïda Wolfgang Amadeus MOZART – Franz LISZT : Réminiscences de Don Juan Simon GHRAICHY : piano Au programme ce soir : Bach, Liszt, Albeniz, Verdi et Mozart. +33 3 89 78 53 12

