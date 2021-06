Festival Musicalta : Danses hongroises Rouffach, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Rouffach.

Festival Musicalta : Danses hongroises 2021-07-23 20:30:00 – 2021-07-23 22:00:00

Rouffach Haut-Rhin

EUR Le concert s’ouvre avec le célèbre air de la “Cantate de la chasse” de Bach, ici arrangé pour piano à 4 mains.

La sonate en do majeur de Mozart est une des rares œuvres écrite pour piano à 4 mains par le compositeur alors qu’il n’a que 9 ans.

Schubert a lui beaucoup composé pour le répertoire à 4 mains. La première marche militaire est la plus célèbre des trois de l’opus 51. Elle précède la Grande Marche en mi majeur dont la forme est plus développée.

L’Italienne à Alger est le premier opéra-bouffe écrit par Rossini. Il est suivi par la Pie voleuse, opéra italien, qui remporte un grand succès lors de sa création et qui reste aujourd’hui connu pour son ouverture.

Entre ses deux ouvertures, les danses hongroises de Brahms célébreront la musique tzigane pour laquelle le compositeur a très tôt manifesté un grand intérêt.

Programme :

Jean Sébastien BACH “Schafe können sicher weiden” BWV 208

Wolfgang Amadeus MOZART Sonate en do majeur K.19

Franz SCHUBERT Marche militaire n°1 opus 51 en ré majeur D.733 & Grande Marche n° 6 opus 40 en mi majeur D.819

Gioachino ROSSINI Ouverture « l’Italienne à Alger”

Johannes BRAHMS Danses Hongroises n°2, n°4, n°5

Gioachino ROSSINI Ouverture “La Pie voleuse”

Marco SCHIAVO et Sergio MARCHEGIANI : piano

Au programme ce soir : Bach, Mozart, Schubert, Rossini et Brahms. Avec Marco Schiavo et Sergio Marchegiani.

