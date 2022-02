Festival Musicalissime Airaines, 3 juin 2022, Airaines.

Festival Musicalissime Airaines

2022-06-03 20:00:00 – 2022-06-05

Airaines Somme Airaines

12 Concours national de musique ouvert aux harmonies, fanfares et chorales.

Concert d’ouverture par l’harmonie des Gardiens de la Paix, et scène ouverte.

Programmation : http://musicalissime.fr

Vendredi 3 juin à partir de 20h

Samedi 4 et dimanche 5 juin à partir de 8h

L’Agenda Somme Sud-Ouest : https://www.cc2so.fr/lagenda-somme-sud-ouest-fevrier-juin-2022/

+33 6 87 12 07 92 http://musicalissime.fr/

Airaines

dernière mise à jour : 2022-02-09 par