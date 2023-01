Festival Musicalarue – 33ème Editions Luxey, 28 juillet 2023, Luxey OT Cœur Haute Lande Luxey.

Festival Musicalarue – 33ème Editions

2023-07-28 15:00:00 – 2023-07-30 06:30:00

EUR On se donne rendez-vous à Luxey, pour 3 jours de fête, les 28, 29 et 30 juillet 2023. Il y aura toujours 15 espaces scéniques, 60 groupes de musique, 20 compagnies d’arts de la rue, 200 spectacles sur 3 jours, de 15h à 6h30 et 12 nationalités seront représentées cette année à travers l’ensemble de la programmation. Il y aura notamment -M-, Michel Polnareff, Jain, HF. Thiéfaine, Deluxe, Meute, La Femme, Matmatah, Biga*Ranx, Billx, Massilia Sound System, Hilight Tribe, Wax Tailor, Ana Tijoux, La P’tite Fumée, Silmarils, Tinariwen, BCUC, Labess…et encore d’autres jolis noms à venir ! Vous pouvez dès à présent acheter vos billets sur notre site internet www.musicalarue.com !

+33 5 58 08 05 14 Association Musicalarue

©MUSICALARUE

