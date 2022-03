FESTIVAL MUSICAL L’EST NOIR Puttelange-lès-Thionville Puttelange-lès-Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Puttelange-lès-Thionville Moselle Puttelange-lès-Thionville 19 EUR Rendez-vous pour la 1ère édition du festival de musique métal extrême. Du melodic thrash jusqu’au black metal, l’intention est de regrouper au sein d’une même soirée plusieurs groupes en pleine forêt, dans une ambiance conviviale et à petite échelle.

Bien loin d’un gros festival, le volonté ici est de retrouver un public et des artistes animés par une passion et des valeurs communes. Quelques expositions seront à découvrir sur place. Boisson et petite restauration seront également disponibles. outrescenes@gmail.com https://www.facebook.com/events/1256945674713374/ Outre Scènes

