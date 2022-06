FESTIVAL MUSICAL ETE Saint-Dizier, 1 juillet 2022, Saint-Dizier.

FESTIVAL MUSICAL ETE Parc du Jard Saint-Dizier

2022-07-01 – 2022-07-03

Parc du Jard Saint-Dizier 52100

Saint-Dizier Comme chaque année, la Ville de Saint-Dizier va être en ébullition pour son traditionnel « Festival Musical’été ».

Durant trois soirs de concerts gratuits, six artistes ou groupes, vont fêter le début des vacances et de l’été, sur la scène du parc du Jard.

La Ville de Saint-Dizier vous propose une programmation contemporaine et familiale pour cette nouvelle édition de son « Festival Musical’été » avec des artistes reconnus et dans l’air du temps. Six artistes se succéderont sur la scène du parc du Jard, en bords de Marne à Saint-Dizier.

La programmation audacieuse ne dérogera pas à la règle et devrait, cette année encore, faire du « Festival Musical’Eté », le rendez-vous musical incontournable de l’été !

com@mairie-saintdizier.fr +33 3 25 07 31 26 http://www.musical-ete.fr/

Comme chaque année, la Ville de Saint-Dizier va être en ébullition pour son traditionnel « Festival Musical’été ».

Durant trois soirs de concerts gratuits, six artistes ou groupes, vont fêter le début des vacances et de l’été, sur la scène du parc du Jard.

La Ville de Saint-Dizier vous propose une programmation contemporaine et familiale pour cette nouvelle édition de son « Festival Musical’été » avec des artistes reconnus et dans l’air du temps. Six artistes se succéderont sur la scène du parc du Jard, en bords de Marne à Saint-Dizier.

La programmation audacieuse ne dérogera pas à la règle et devrait, cette année encore, faire du « Festival Musical’Eté », le rendez-vous musical incontournable de l’été !

Parc du Jard Saint-Dizier

dernière mise à jour : 2021-10-06 par