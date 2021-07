FESTIVAL MUSICAL DE DURTAL Durtal, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Durtal.

FESTIVAL MUSICAL DE DURTAL 2021-07-20 – 2021-07-24

Durtal Maine-et-Loire Durtal

EUR 10 28 Programme du Festival Musical Durtal, édition #7, qui se déroule entre le 20/07 et le 9/10, répartit entre 12 concerts et 2 master classes.

Mardi 20/07 :

– 13h30 à 16h30 : master class de piano

– 17h : conférence sur l’enregistrement du piano par Pierric Guennégan

Mercredi 21/07 :

– 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 : master class de piano

– 17h : ateliers de prise de son par Pierric Guennégan

Et du jeudi 22 au samedi 23/07 :

– 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 : master class de piano

– 19h30 : Concert #1 le jeudi soir, concert #2 le vendredi soir et concert #3 le samedi soir -> restitution de piano

Tous les concerts ont lieu à la Chapelle St Léonard.

Possibilité de pique-niquer après les concerts, chacun apporte son pique-nique.

Boissons en vente au profit de l’association du Festival.

LES 5 WEEK-ENDS DE CONCERTS – FIN D’ÉTÉ/AUTOMNE

Vendredi 10/09 :

– 20h : Concert #4 Trio Zarathoustra avec Théotime Gillot au piano, Thomas Briant au violon et Eliott Leridon au violoncelle

– 21h30 : Banquet d’inauguration dans le jardin derrière la chapelle

Samedi 11/09 :

– 20h : Concert #5 Théotime Gillot au piano

– 21h30 : Banquet d’inauguration dans le jardin derrière la chapelle

Vendredi 17/09 :

– 9h : Masterclass de violoncelle avec 3 grands élèves dirigée par Guillaume Martigné

– 14h : Concerts #6

– 20h : Concerts #7 David Bismuth au piano

Samedi 18/09 & dimanche 19/09 : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Expo à la Chapelle St Léonard

Samedi 18/09 :

– 20h : Concert #8 Sextuor Psophos and Friends à la salle de l’Odyssée à Durtal

– 21h30 : Buvette et restauration légère

Dimanche 19/09 :

– 14h à 17h : promenade musicale par André Logeais

Vendredi 24/09 :

– 20h : Concert #9 Jean-Michel Dayez au piano

Samedi 25/09 :

– 20h : Concert #10 Guillaume Martigné au violoncelle et Jean-Michel Dayez au piano

Samedi 2/10 :

– 20h : Concert #11 Wolfram Schmitt Leonardy au piano

Samedi 9/10 :

– 20h : Concert #12 Ciné-concert : Thomas Février au piano

puis le film « Cadet d’Eau Douce » (1928) sera diffusé.

Après chaque concert à 21h30, un pique-nique libre dans le jardin derrière la chapelle est proposé.

PLACES LIMITÉES (Réservation fortement conseillée)

Chapelle accessible aux PMR.

www.festivalmusicaldurtal.fr

7ème édition du Festival Musical de Durtal

contact@festivalmusicaldurtal.fr +33 6 95 61 24 61

Programme du Festival Musical Durtal, édition #7, qui se déroule entre le 20/07 et le 9/10, répartit entre 12 concerts et 2 master classes.

Mardi 20/07 :

– 13h30 à 16h30 : master class de piano

– 17h : conférence sur l’enregistrement du piano par Pierric Guennégan

Mercredi 21/07 :

– 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 : master class de piano

– 17h : ateliers de prise de son par Pierric Guennégan

Et du jeudi 22 au samedi 23/07 :

– 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 : master class de piano

– 19h30 : Concert #1 le jeudi soir, concert #2 le vendredi soir et concert #3 le samedi soir -> restitution de piano

Tous les concerts ont lieu à la Chapelle St Léonard.

Possibilité de pique-niquer après les concerts, chacun apporte son pique-nique.

Boissons en vente au profit de l’association du Festival.

LES 5 WEEK-ENDS DE CONCERTS – FIN D’ÉTÉ/AUTOMNE

Vendredi 10/09 :

– 20h : Concert #4 Trio Zarathoustra avec Théotime Gillot au piano, Thomas Briant au violon et Eliott Leridon au violoncelle

– 21h30 : Banquet d’inauguration dans le jardin derrière la chapelle

Samedi 11/09 :

– 20h : Concert #5 Théotime Gillot au piano

– 21h30 : Banquet d’inauguration dans le jardin derrière la chapelle

Vendredi 17/09 :

– 9h : Masterclass de violoncelle avec 3 grands élèves dirigée par Guillaume Martigné

– 14h : Concerts #6

– 20h : Concerts #7 David Bismuth au piano

Samedi 18/09 & dimanche 19/09 : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Expo à la Chapelle St Léonard

Samedi 18/09 :

– 20h : Concert #8 Sextuor Psophos and Friends à la salle de l’Odyssée à Durtal

– 21h30 : Buvette et restauration légère

Dimanche 19/09 :

– 14h à 17h : promenade musicale par André Logeais

Vendredi 24/09 :

– 20h : Concert #9 Jean-Michel Dayez au piano

Samedi 25/09 :

– 20h : Concert #10 Guillaume Martigné au violoncelle et Jean-Michel Dayez au piano

Samedi 2/10 :

– 20h : Concert #11 Wolfram Schmitt Leonardy au piano

Samedi 9/10 :

– 20h : Concert #12 Ciné-concert : Thomas Février au piano

puis le film « Cadet d’Eau Douce » (1928) sera diffusé.

Après chaque concert à 21h30, un pique-nique libre dans le jardin derrière la chapelle est proposé.

PLACES LIMITÉES (Réservation fortement conseillée)

Chapelle accessible aux PMR.

www.festivalmusicaldurtal.fr

dernière mise à jour : 2021-07-14 par