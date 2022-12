FESTIVAL MUSICAL DE DURTAL – CONCERT #1 Durtal Durtal Durtal Catégories d’évènement: Durtal

Maine-et-Loire

FESTIVAL MUSICAL DE DURTAL – CONCERT #1 Durtal, 7 janvier 2023, Durtal Durtal. FESTIVAL MUSICAL DE DURTAL – CONCERT #1 1 rue St Léonard Durtal Maine-et-Loire

2023-01-07 19:00:00 – 2023-01-07 Durtal

Maine-et-Loire Durtal EUR 20 La musique classique résonnera en ce début d’année avec le Festival Musical de Durtal qui nous promet encore, pour cette 9ème édition une programmation de haut niveau. En 2021, Wolfram Schmitt-Léonardy, professeur à l’université de Mannheim, mondialement reconnu comme pianiste et pédagogue est invité au Festival Musical Durtal pour diriger une masterclasses d’été en choisissant ses étudiants parmi les meilleurs pianistes de leur génération. En 2022, il lance une académie avec un programme annuel de 4 sessions pour préparer certains d’entre eux à une carrière internationale. Alors, venez écouter pour ce premier concert ces jeunes pianistes internationaux de la WSL- ACACADEMY dans l’un des écrins de ce Festival, la Chapelle St Léonard transformée en salle de concert et studio d’enregistrement. En feuilletant la programmation 2023 mise en place avec 70 musiciens, 17 concerts, 9 masterclasses, 1 création d’œuvre, 1 promenade musicale, il ne fait aucun doute que la fréquentation sera en hausse ! PLACES LIMITÉES (Réservation fortement conseillée) Chapelle accessible aux PMR. www.festivalmusicaldurtal.fr Chapelle Saint-Léonard Le Bout du MONDE 1,2,3, rue Saint-Léonard 49430 Durtal Vous avez envie de découvrir la musique classique ? Venez suivre et écouter le premier concert de la 9ème édition du Festival Musical de Durtal contact@festivalmusicaldurtal.fr http://www.festivalmusicaldurtal.fr/ Durtal

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Durtal, Maine-et-Loire Autres Lieu Durtal Adresse 1 rue St Léonard Durtal Maine-et-Loire Ville Durtal Durtal lieuville Durtal Departement Maine-et-Loire

Durtal Durtal Durtal Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/durtal-durtal/

FESTIVAL MUSICAL DE DURTAL – CONCERT #1 Durtal 2023-01-07 was last modified: by FESTIVAL MUSICAL DE DURTAL – CONCERT #1 Durtal Durtal 7 janvier 2023 1 rue St Léonard Durtal Maine-et-Loire Durtal Maine-et-Loire Durtal maine-et-loire

Durtal Durtal Maine-et-Loire