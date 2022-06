Festival musical de Carles Saillans, 25 juin 2022, Saillans.

Festival musical de Carles Saillans

2022-06-25 18:00:00 – 2022-06-25 22:00:00

Saillans 33141 Saillans

EUR 45 Pour la 2ème édition du Festival Musical de Carles, l’Association Carles en Scène a le plaisir de vous accueillir au Château de Carles pour un concert exceptionnel.

LES ARTISTES:

Nos trois chanteurs, Mélody (soprano), Jason (ténor) et Paul (baryton-basse) interpréteront des grands airs, duos et trios du répertoire lyrique.

Maciej, qui les accompagne au piano, rythmera ces airs d’opéra par quelques extraits du grand répertoire soliste de piano, notamment Campanella de Liszt et Préludes de Rachmaninoff.

C’est aussi l’occasion, pour ceux qui le souhaiteraient, de découvrir le Château de Carles, ses installations, et de déguster nos deux crus : Château de Carles, cru traditionnel de la propriété, et Haut Carles, notre cru de prestige.

château de carles

Saillans

