Val Buëch-Méouge Val Buëch-Méouge Hautes-Alpes, Val Buëch-Méouge Festival musical Buëch Durance Val Buëch-Méouge Val Buëch-Méouge Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Val Buëch-Méouge

Festival musical Buëch Durance Val Buëch-Méouge, 29 août 2021, Val Buëch-Méouge. Festival musical Buëch Durance 2021-08-29 18:00:00 – 2021-08-29 Place de la fontaine Eglise de Ribiers

Val Buëch-Méouge Hautes-Alpes Val Buëch-Méouge EUR Concert de musique classique : Te Expecto .

Trio “musardise” : contrebasse / clavecin / voix. +33 4 92 57 13 63 dernière mise à jour : 2021-08-17 par Office de Tourisme Sisteron Buëch

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Val Buëch-Méouge Autres Lieu Val Buëch-Méouge Adresse Place de la fontaine Eglise de Ribiers Ville Val Buëch-Méouge lieuville 44.23005#5.85763