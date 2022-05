Festival Musicacité : visite guidée de La Réole La Réole, 14 mai 2022, La Réole.

Festival Musicacité : visite guidée de La Réole

2022-05-14 – 2022-05-14

La Réole Gironde

EUR 0 0 En amont des deux concerts du festival, profitez d’une visite guidée de La Réole avec un(e) guide-conférencier(ère) à la découverte de son patrimoine religieux (prieuré, chapelle de l’hôpital…) et de ses monuments historiques.

Animation organisée dans le cadre du festival de musiques classiques « Musicacité » le 14 Mai et 02 juillet 2022. Invités de l’édition 2022 : Emmanuel Rossfelder (guitariste) et Kenji Miura (pianiste).

N’oubliez pas de réserver par téléphone au 05 56 61 13 55 ou au 06.19.76.16.33 avant la veille à 17h.

Rendez-vous Esplanade Charles de Gaulle (parking de la mairie).

+33 5 56 61 13 55

C.Gardner

La Réole

