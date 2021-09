FESTIVAL MUSE EN TROC 2021 ET VIDE GRENIER AU LANDREAU Le Landreau, 10 septembre 2021, Le Landreau.

FESTIVAL MUSE EN TROC 2021 ET VIDE GRENIER AU LANDREAU 2021-09-10 – 2021-09-12 Rue de la Loire Près du Complexe polyvalent des Nouelles

Le Landreau Loire-Atlantique Le Landreau

Pour que le spectacle reste vivant, Muses en Troc revient pour cette édition 2021 au grand bonheur des petits et grands, les 10, 11 et 12 septembre près du complexe polyvalent des Nouelles (voir le programme pour les horaires). ///Cette 19e édition, toujours à prix libre, se jouera en plein air à l’exception de la Cie

La Faux Populaire qui jouera Cirque Piètre dans la salle des Nouëlles. La jauge est

limitée à 100 personnes et l’entrée payante de 5 à 10 €.///Dans cette période « délicate », les voix du spectacle vivant nous apparaissent essentielles. Nous partageons la chance et le plaisir d’accueillir au Landreau

de nombreux artistes et compagnies : Les Frappovitch, Bakhus, Christine Rey,

Cocopilots, Billy Ze Kick… parmi d’autres.///

Le vide grenier aura lieu le dimanche 12 septembre rue de La Loire de 9h à 18h00.///Exposants sur inscription sur le site internet///

L’édition 2021 se présente sous le même format et avec l’expérience de 2020. Quelques changements :

Pass sanitaire demandé mais afin de faciliter l’accès à cet évènement des tests antigéniques sous tentes seront possibles à l’entrée du festival : le vendredi 10/09 de 19h à 21h et le samedi 11/09 de 14h à 16h.///

Alors pour fêter toutes les cultures : rendez-vous les 10, 11 et 12 septembre

prochains !

http://musesentroc.simplesite.com/

