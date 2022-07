Festival multi-époque Vic-en-Bigorre, 16 juillet 2022, Vic-en-Bigorre. Festival multi-époque

VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

2022-07-16 10:00:00 – 2022-07-16 12:30:00 Vic-en-Bigorre

Hautes-Pyrénées Vic-en-Bigorre Deux journées multi-époques à Artagnan et Vic-en-Bigorre organisé par l’Association Historique Vicquoise. Programme de Vic-en-Bigorre : Samedi 16 juillet : 10h à 12h : Présentation et dédicace du livre « D’Artagnan et les mousquetaires du Roi » d’Odile Bordaz à la libraire La Litote à Vic. 10h30 : Défilé de tous les participants à Vic-en-Bigorre

Commémoration au Monument aux morts

Défilé des pompiers de Vic

Animation musicale +33 6 95 45 95 13 Vic-en-Bigorre

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre Autres Lieu Vic-en-Bigorre Adresse VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées Ville Vic-en-Bigorre lieuville Vic-en-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées

Festival multi-époque Vic-en-Bigorre 2022-07-16 was last modified: by Festival multi-époque Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre 16 juillet 2022 VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées