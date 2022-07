Festival multi-époque Artagnan Artagnan Catégories d’évènement: Artagnan

Hautes-Pyrénées Artagnan Deux journées multi-époques à Artagnan et Vic-en-Bigorre organisé par l’Association Historique Vicquoise. Programme d’Artagnan : Vendredi 15 juillet : 17h, ouverture du Bivouac

18h, défilé des participants

Inauguration d’une plaque commémorative à la Maison natale de la mère de D’Artagnan (Françoise de Montesquiou de Fezansac) en présence de sa descendance et de Mme Odile Bordaz (Historienne, spécialiste sur D’Artagnan, Conservateur aux Archives Nationales, Conférencière, romancière)

21h, Repas ouvert au public avec les participants

Menu : crudités, salade piémontaise, taboulé, charcuterie, rôti de porc et poulet, dessert. Samedi 16 juillet : Animations sur Vic en matinée 12h30, repas : salade composée, tournedos de porc aux pruneaux, gratin de patates, salade de fruits.

15h, exposition des matériels des musée des pompiers de Tarbes et Miélan

Animation des participants : Les Lames Lupiacoises, Vivre en équilibre, Albiciacum (Renaissance, 14/18, 39/45), 1er empire, Association les Vénitiens.

18h, conférence à la salle Polyvalente d’Artagnan de Mme Odile Bordaz sur le célébre mousquetaire D’Artagnan

21h, repas : melon, salade d’été, charcuterie, rôti de bœuf, gambette, dessert.

22h, soirée animée par le DJ Lulu. Buvette. Prix des repas : Adulte : 13€, enfant (jusqu’à 12 ans) : 8€, vin : 6€ la bouteille; 2€ le verre.

Réservations pour les repas avant le 11/07, paiement à l’inscription à la Boulangerie Petitdemange : 05 62 96 89 73 Place de la mairie ARTAGNAN Artagnan

