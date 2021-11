Festival MUFF 2021 Soma, 20 novembre 2021, Marseille.

Festival MUFF 2021

Soma, le samedi 20 novembre à 20:00

La collective récidive sa 4ème édition autour d’un format mini les 20-21 novembre prochains. Pour ces 2 soirées MUFF#4, prendra ses quartiers entre Videodrome 2 et SOMA pour y déployer ce qu’elle aime passionnément : conjurer une sélection de films inédits et un line up bijou. MUFF s’attache depuis 2016 à la programmation et à la diffusion de production artistiques liées à l’image en mouvement, au son et aux écritures élargies issu·e·s des cultures artistiques en marge, des généalogies militantes, des sillons souterrains, et s’éprend même au delà… Film d’ouverture au Videodrome2; The Watermelon Woman de Cheryl Dunye 1h30 | US | 1996 | VOSTFR Suivi d’un débat 20h – 00h30 : ✦ 21h-21h45 — Burkittsville (aka Andres Komatsu) (noise / harsh noise) ✦ 22h-22h45 — Mercedeath (aka Cherry B diamond & Salade Tomate Oignon)(hybrid / Aqua tuning) ✦ 23h-00h30 — Karlfroye (gabberton / fantasy / dancecore) Billetterie sur place: Prix libre (sur adhésion à Videodrome 2 pour les séances ) & Tarifs de soutien Pass sanitaire demandé pour accéder aux séances et aux lives Aucun propos/comportement discriminatoire, violent quel qu’il puisse être ne sera toléré. Aucune consommation de drogue ou d’alcool ne saurait justifier un comportement inadapté. La collective se réserve le droit à l’exclusion de toute personne ne respectant pas ses valeurs.

Prix libre

Soma 55 cours julien, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T20:00:00 2021-11-20T00:30:00