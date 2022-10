FESTIVAL MOZART EN LOIRE LAYON – GASPARD DEHAENE, PIANISTE Val-du-Layon Val-du-Layon Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

FESTIVAL MOZART EN LOIRE LAYON – GASPARD DEHAENE, PIANISTE

Château de la Fresnaye Val-du-Layon

Maine-et-Loire Nous aurons le plaisir d’applaudir: GASPARD DEHAENE, pianiste dans ce programme varié:

Debussy: Clair de Lune (Suite Bergamasque)

Schumann: Fantasiestücke, op.12

Chaminade: Nocturne, op.165

Chopin: Nocturne n°20, op. posthume

3 Mazurkas, op.63

Barcarolle, op.60 Les places sont limitées, pensez à réserver Venez participer au concert de Gaspard Dehaene, pianiste au Château de la Fresnaye ! http://www.festivalmozartenloirelayon.com/ Val-du-Layon

