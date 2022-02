FESTIVAL MOZART EN LOIRE LAYON – « EXIL » VIOLON ET PIANO PAR DÉBORAH NEMTANU ET FANNY AZZURO Val-du-Layon Val-du-Layon Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Val-du-Layon

FESTIVAL MOZART EN LOIRE LAYON – « EXIL » VIOLON ET PIANO PAR DÉBORAH NEMTANU ET FANNY AZZURO Val-du-Layon, 11 juin 2022, Val-du-Layon. FESTIVAL MOZART EN LOIRE LAYON – « EXIL » VIOLON ET PIANO PAR DÉBORAH NEMTANU ET FANNY AZZURO Val-du-Layon

2022-06-11 – 2022-06-11

Val-du-Layon Maine-et-Loire Au programme:

Déborah Nemtanu,violon et Fanny Azzuro,piano,« Exil » Les personnes le souhaitant pourront prolonger l’après-concert dans le Parc en présence des artistes autour d’un BUFFET: vous êtes remerciés d’apporter des bouchées apéritives et leurs boissons coordonnées pour garnir ce buffet convivial et amical à partager. Les mesures barrières seront respectées. Les places sont numérotées par ordre de réservation qui est indispensable. Le parc sera ouvert à 16h30 à la déambulation, la billetterie à 16h45. Venez participer au spectacle de piano et violon au Château de la Fresnaye ! http://www.festivalmozartenloirelayon.com/ Au programme:

Déborah Nemtanu,violon et Fanny Azzuro,piano,« Exil » Les personnes le souhaitant pourront prolonger l’après-concert dans le Parc en présence des artistes autour d’un BUFFET: vous êtes remerciés d’apporter des bouchées apéritives et leurs boissons coordonnées pour garnir ce buffet convivial et amical à partager. Les mesures barrières seront respectées. Les places sont numérotées par ordre de réservation qui est indispensable. Le parc sera ouvert à 16h30 à la déambulation, la billetterie à 16h45. Val-du-Layon

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Val-du-Layon Autres Lieu Val-du-Layon Adresse Ville Val-du-Layon lieuville Val-du-Layon Departement Maine-et-Loire

FESTIVAL MOZART EN LOIRE LAYON – « EXIL » VIOLON ET PIANO PAR DÉBORAH NEMTANU ET FANNY AZZURO Val-du-Layon 2022-06-11 was last modified: by FESTIVAL MOZART EN LOIRE LAYON – « EXIL » VIOLON ET PIANO PAR DÉBORAH NEMTANU ET FANNY AZZURO Val-du-Layon Val-du-Layon 11 juin 2022 maine-et-loire Val-du-Layon

Val-du-Layon Maine-et-Loire