Le Rize, le mercredi 6 avril à 16:00

Les _Impromptus D-Formés_ sont de courtes formes dansées dans un cadre atypique, présentés par des groupes de danseurs en cours de formation : la formation ID et la Cie Aufait/Fabrik d’Artistes. Ces impromptus présentés _in situ_ sont en résonance aux oeuvres de l’exposition « Villeurbanne à hauteur d’enfants » présentée dans l’enceinte du Rize. La Compagnie 100Blazes présentera également un impromptu en fin de journée. Horaires : 16h, 17h et 18h Improvisation de danseurs en cours de formation au sein de l’espace d’exposition du Rize et en lien avec les oeuvres de “Villeurbanne à hauteur d’enfants” Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon

2022-04-06T16:00:00 2022-04-06T18:30:00

