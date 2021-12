Festival Mouvemen-T Le Rize, 4 avril 2022, Villeurbanne.

du lundi 4 avril 2022 au dimanche 10 avril 2022 à Le Rize

_Le Festival est en cours de contruction et de confirmation aurpès des lieux partenaires. Les détails seront donc publiés après validation officielle._ Le Festival Mouvemen-T défend : – La rencontre, le partage, les échanges et collaborations artistiques et humaines – Le rayonnement territoriale, la mise en valeur et la crétion de lien entre les structures villeurbannaises – La danse hors cadre, là où on ne l’attend pas, dans des formes atypiques : impromptue, spontanée, _in situ_, hors du théâtre et loin des publics habitués. Pour la 7ème édition du festival, 5 grands axes ont été imaginés, re-pensés et re-visités : **LES IMPROMPTUS DANSÉS** se déclinent cette année en 2 formats : * Les impromptus D-Formés : courtes formes dansées créées in-situ par des jeunes en cours de formation. En médiathèque, en salle de classe, dans une chapelle… Ils mettent en valeur une structure par une représentation pour et par le lieu qui les accueille. * D-Corps urbains : met en lumière l’art de rue et la performance dans l’espace public. Des compagnies de danse professionnelles proposent un panel de créations artistiques courtes dans les rues, places, parcs et cours d’immeubles de Villeurbanne. **ÉLECTRO PIC-NIQUE** Le beatmaker lyonnais Madijuwon insuffle en live son univers hip-hop/électro/chill dans un parc de la commune où le public est invité à venir pic-niquer pour un moment artistique et convivial. **POSE TON DEÉCOR** Pose ton Décor est un concours d’improvisation durant lequel s’enchaînent les épreuves. Le talent d’improvisation, d’interprétation et d’adaptation aux contraintes des danseurs sont mis à l’épreuve. Un concours haut en couleur pour le public comme pour les participants, devant un jury composé d’artistes issus de la danse et du théâtre. **ÉCOUR-T** A l’image des réalisations de la compagnie, ce concours vidéo met en compétition des courts-métrages dansés. Seule contrainte imposée : raconter une histoire, développer un concept, nous plonger dans un univers marquant.Une sélection de 10 vidéos sera présentée le temps d’une soirée projection en cinéma et soumise au vote du public. **ATELIERS DE PRATIQUE** Un atelier d’inititation aux danses hip-hop d’1h, ouverte à tout public. Un workshop d’une jouréne à destination de danseurs semi-professionnels et professionels.

Développé sous le signe de l’improvisation et de la spontanéité, ce festival propose une gamme d’événements déstructurant la danse et ses codes dans des cadres et formats atypiques.

