Ce laboratoire encadré par Christophe Gellon est un lieu d’échange entre les participants, permettant la découverte de nouvelles pistes de création grâce au travail d’improvisation et d’écriture chorégraphique. Valorisant le métissage artistique, c’est un vivier d’idées créatrices grâce au partage de disciplines, de parcours, de gestuelles et aux réflexions menées sur l’univers de la création. Atelier d’explorations chorégraphiques et d’interprétation en immersion dans l’univers du chorégraphe Christophe Gellon. Les Subsistances 8 bis Quai Saint-Vincent, 69001 Lyon Lyon Serin Métropole de Lyon

