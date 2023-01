Festival Moufl’et compagnie – Chiffonnade Trégueux Trégueux Trégueux Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Festival Moufl’et compagnie – Chiffonnade Trégueux, 14 février 2023, Trégueux Trégueux. Festival Moufl’et compagnie – Chiffonnade 23 Rue Marcel Rault Bleu Pluriel Trégueux Côtes-d’Armor Bleu Pluriel 23 Rue Marcel Rault

Sur scène, une drôle de sphère en argile… Un bras, un pied, puis une danseuse sortent de ce cocon. S’ensuit une danse avec les matières, celles que l’on peut caresser, froisser, déchirer ou sur lesquelles on peut glisser, éclabousser et se sentir libre. Une invitation à sortir de sa chrysalide, à grandir et à découvrir le monde !

De 6 mois à 5 ans. bleupluriel@ville-tregueux.fr +33 2 96 71 31 20 https://www.bleu-pluriel.com/Chiffonnade.html Bleu Pluriel 23 Rue Marcel Rault Trégueux

