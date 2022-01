FESTIVAL MOTS PARLEURS Saint-Guilhem-le-Désert Saint-Guilhem-le-Désert Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Guilhem-le-Désert Hérault MATIERE À RIRE, SKETCHS Pas toujours de très bon poil ? Ni dans votre assiette ? Essoufflé à force de courir dans tous les sens, à contre-courant ? Ce spectacle est pour vous !

Un remède idéal concocté par Claire Henquet dans un cocktail détonnant fait à 85 % de Devos, d’un peu de Bedos et de Desproges, mais aussi de Cocteau, Michaux, La Fontaine… Venez découvrir ou redécouvrir ces magiciens du verbe, sourire et rire très certainement ! un moment de jubilation verbale où les jeux de mots sont rois.

+33 4 67 57 70 17

