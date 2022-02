FESTIVAL MOTS PARLEURS Saint-Bauzille-de-la-Sylve, 13 février 2022, Saint-Bauzille-de-la-Sylve.

FESTIVAL MOTS PARLEURS Saint-Bauzille-de-la-Sylve

2022-02-13 15:00:00 – 2022-02-13

Saint-Bauzille-de-la-Sylve Hérault Saint-Bauzille-de-la-Sylve

LAISSER PARLER LES P’TITS PAPIERS

Ce spectacle s’adresse aux joueurs, aux rêveurs, à tous ceux qui croient dur comme fer que le hasard fait bien les choses ! Pour jouer: une boîte à musique et onze papillotes. Sur dix des onze papillotes figurent un mot et un proverbe contenant ce mot. Vous êtes invité à tirer au sort une papillote… Le conte vient ensuite. Si la papillote est vierge, c’est au joueur de dire un mot, qui devra se trouver dans le onzième et dernier conte… Mesdames et messieurs, faites vos jeux !

Tout public- à partir de 10 ans.

Durée: 1H15

+33 4 67 63 13 07

Saint-Bauzille-de-la-Sylve

