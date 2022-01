FESTIVAL MOTS PARLEURS Montpeyroux, 13 février 2022, Montpeyroux.

FESTIVAL MOTS PARLEURS Montpeyroux

2022-02-13 14:00:00 – 2022-02-13 14:30:00

Montpeyroux Hérault

LECTURE-CONCERT

Coeur de hibou. C’est un petit loup, élevé par un hibou. Un hasard de la vie, à cause d’un fusil. Le petit fait tout comme son papa, enfin presque. Et papa fait tout pour son petit, même s’il ne lui ressemble pas. Un spectacle tendre en musique et chansons.

Tout public -à partir de 3 ans. Durée : 30 min.

+33 6 88 91 65 37

Montpeyroux

