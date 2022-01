FESTIVAL MOTS PARLEURS Jonquières Jonquières Catégories d’évènement: Hérault

Jonquières Hérault A VOUS DE PARLER !

Vous aimez partager vos points de vue, vous laisser surprendre par l’avis des autres ? Vous pensez que les émotions, le courage, la violence, la beauté, la justice…. ont la même signification pour tout un chacun ? Venez affirmer vos convictions, confronter vos idées et expérimenter la prise de parole en groupe autour d’un sujet donné : à Saint-Guilhem-le-Désert : « l’utile et le fonctionnel ».

Tout public, à partir de 12 ans.

+33 4 67 88 76 01

