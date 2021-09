Festival Mots et Merveilles Écretteville-lès-Baons, 11 septembre 2021, Écretteville-lès-Baons.

Festival Mots et Merveilles 2021-09-11 10:00:00 – 2021-09-11 22:50:00 Manoir du Catel 244 Rue du Manoir de Catel

Écretteville-lès-Baons Seine-Maritime Écretteville-lès-Baons

Pour sa 3ème édition, le festival Mots et Merveilles renforce le dialogue entre parole et musique et y associe la botanique. Il a pour ambition d’éveiller l’intérêt de tous les publics pour la littérature orale, ancienne et contemporaine. Au cours de ce week-end, le Manoir du Catel et son écrin de verdure résonneront des voix d’une trentaine de conteurs professionnels et amateurs.

Pass sanitaire obligatoire.

+33 6 70 02 55 58 http://manoirducatel.fr/

