FESTIVAL MOTO TOULOUSE STADIUM DE TOULOUSE Toulouse, samedi 27 avril 2024.

FESTIVAL MOTO TOULOUSE STADIUM DE TOULOUSE Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 19:00:00

À tous les passionnés de motos, rendez-vous sur le parvis du Stadium !

Pour cette édition 2024, le festival vous propose des nouveaux exposants, + de 50 marques de 2 roues (Yamaha Best off Bike, BMW , Honda Cavallari , Honda Willermoz, Power Kawasaki, Tecknikmoto , Harley Davidson ( Meeting spécial 120 ans au Salon d’Antibes ) Royal Enfield, XtremBike, Evolution 2 Roues …Californie Moto…Olive Moto….Ovello) et des nouvelles thématiques.

On vous donne un petit aperçu du programme : Nouveau spectacle XtremShow avec la structure Dust de Chris Bruand, un incroyable talent !

Mur de la mort, parade rétro mot, remise de prix moto custom, stand tatoo, espace shopping Vintage, show case avec Eyril, Calvin & Elie et La Fanfarandole, équipement du motard et accessoires, Pin’ups, essais moto, village loisirs US et bien d’autres surprises !

EUR.

STADIUM DE TOULOUSE 1 Allée Gabriel Biénès

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Mise à jour le 2024-01-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE