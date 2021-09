Buding Buding Buding, Moselle FESTIVAL MOSELLE ÉCOLOGIE Buding Buding Catégories d’évènement: Buding

Moselle

FESTIVAL MOSELLE ÉCOLOGIE Buding, 11 septembre 2021, Buding. FESTIVAL MOSELLE ÉCOLOGIE 2021-09-11 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-12 18:00:00 18:00:00

Buding Moselle Buding Cette première édition s’intéresse aux questions de l’énergie et met en avant des alternatives aux modèles existants. Venez glaner des conseils et des astuces afin de réduire votre impact sur l’environnement dans une ambiance champêtre, familiale et festive !

Profitez des animations gratuites pour petits et grands : des ateliers zéro déchet, des spectacles, des conférences, des installations interactives.

Restauration sur place. https://www.moselle.fr/jcms/pl_26365/fr/festival-moselle-ecologie Département de la Moselle dernière mise à jour : 2021-09-04 par TROIS FRONTIERES TOURISME

Détails Catégories d’évènement: Buding, Moselle Autres Lieu Buding Adresse Ville Buding lieuville 49.33314#6.31667