Oposito CRÉATION CONCERT CHORÉGRAPHIÉ CARRÉMENT COLORÉ

Durée 1h15 Dimanche 26 septembre à 18h16

place Auguste Génie à Montataire 60160 Nous sommes tous faits d’un bout d’ici, d’un bout d’ailleurs.

Ça, c’est dit.

Ces 12 acteurs, musiciens, danseurs et chanteurs composent un manifeste contre les idées reçues et préjugés de tous bords. L’histoire, le talent particulier de chacun vient enrichir le spectacle-chorale de cette tribu à la peau bleue, remède imparable contre les coups de blues ! Peaux Bleues

