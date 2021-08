Festival Mosaïque – L’Homme V. Saint-Leu-d’Esserent, 24 septembre 2021, Saint-Leu-d'Esserent.

Festival Mosaïque – L’Homme V. 2021-09-24 – 2021-09-24

Saint-Leu-d’Esserent Oise

L’Homme V.

Vincent Warin – Cie 3.6/3.4

ACROBATIES SUR DEUX ROUES

Durée 30 min

Vendredi 24 septembre à 18h30

place de la République à Saint-Leu-d’Esserent 60340

Rarement l’expression faire corps avec sa monture n’aura été plus vraie. C’est un homme vélo qui se contorsionne devant nous, étire les ralentis, invente des propulsions pour cette poésie chorégraphique de l’exploit et de l’absurde. À le regarder se mouvoir avec une fluidité et une aisance déconcertante, on se demande qui des deux a dompté l’autre.

Studiomarks

dernière mise à jour : 2021-08-02 par