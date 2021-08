Festival Mosaïque – Le chant des coquelicots Nogent-sur-Oise, 23 septembre 2021, Nogent-sur-Oise.

Festival Mosaïque – Le chant des coquelicots 2021-09-23 – 2021-09-23

Nogent-sur-Oise Oise

Le chant des coquelicots

Fred & Co

LUMINO-POÉSIE SONORE

Durée 1h

Installation en accès libre du jeudi 23 septembre à 20h au samedi 25 septembre à 18h

au parc Hébert, côté allée Charles Baudelaire à Nogent-sur-Oise 60180

Jeudi 23 septembre à 20h – inauguration du festival avec concert

Vendredi 24 septembre à 20h30 – concert

Samedi 25 septembre à 16h – concert Times Box du groupe MAM sur l’installation

120 coquelicots ont tout à coup poussé au cœur du parc. Ils sont immenses, on se sent tout petit. Et puis quand, à la tombée de la nuit, les musiciens s’installent et que résonnent les premières notes, les fleurs chantent ! Les coquelicots s’allument et s’éteignent, clignotent et dialoguent avec la musique. Une invitation à déambuler le temps d’un rêve éveillé.

Le chant des coquelicots

Fred & Co

LUMINO-POÉSIE SONORE

Durée 1h

Installation en accès libre du jeudi 23 septembre à 20h au samedi 25 septembre à 18h

au parc Hébert, côté allée Charles Baudelaire à Nogent-sur-Oise 60180

Jeudi 23 septembre à 20h – inauguration du festival avec concert

Vendredi 24 septembre à 20h30 – concert

Samedi 25 septembre à 16h – concert Times Box du groupe MAM sur l’installation

120 coquelicots ont tout à coup poussé au cœur du parc. Ils sont immenses, on se sent tout petit. Et puis quand, à la tombée de la nuit, les musiciens s’installent et que résonnent les premières notes, les fleurs chantent ! Les coquelicots s’allument et s’éteignent, clignotent et dialoguent avec la musique. Une invitation à déambuler le temps d’un rêve éveillé.

Le chant des coquelicots

Fred & Co

LUMINO-POÉSIE SONORE

Durée 1h

Installation en accès libre du jeudi 23 septembre à 20h au samedi 25 septembre à 18h

au parc Hébert, côté allée Charles Baudelaire à Nogent-sur-Oise 60180

Jeudi 23 septembre à 20h – inauguration du festival avec concert

Vendredi 24 septembre à 20h30 – concert

Samedi 25 septembre à 16h – concert Times Box du groupe MAM sur l’installation

120 coquelicots ont tout à coup poussé au cœur du parc. Ils sont immenses, on se sent tout petit. Et puis quand, à la tombée de la nuit, les musiciens s’installent et que résonnent les premières notes, les fleurs chantent ! Les coquelicots s’allument et s’éteignent, clignotent et dialoguent avec la musique. Une invitation à déambuler le temps d’un rêve éveillé.

Christophe Cassagne

dernière mise à jour : 2021-08-02 par