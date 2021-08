Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise, Oise Festival Mosaïque – Envà Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise Catégories d’évènement: Nogent-sur-Oise

Oise

Festival Mosaïque – Envà Nogent-sur-Oise, 25 septembre 2021, Nogent-sur-Oise. Festival Mosaïque – Envà 2021-09-25 15:00:00 – 2021-09-25

Nogent-sur-Oise Oise Nogent-sur-Oise Envà

Amer i Àfrica circ cia CIRQUE ET BOTTES DE PAILLE

Durée 50 min Samedi 25 septembre à 15h

place des 3 Rois à Nogent-sur-Oise 60180 Au milieu de 250 kg de paille, une voltigeuse et un porteur, soit 125 kg de talent explorent les relations humaines. À les voir escalader les ballots de paille, sauter dessus ou se les jeter à la figure, on se demande si cela ne nous rappellerait pas la capacité des humains à se compliquer la vie simplement pour se retrouver avec l’autre. Information allergène : Ce spectacle comporte de la paille Envà

