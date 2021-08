Festival Mosaïque – Big Ukulélé Syndicate Villers-Saint-Paul, 24 septembre 2021, Villers-Saint-Paul.

Festival Mosaïque – Big Ukulélé Syndicate 2021-09-24 – 2021-09-24

Villers-Saint-Paul Oise Villers-Saint-Paul

Big Ukulélé Syndicate

Intermezzo

CONCERT À DANSER

Durée 3h de bal

Vendredi 24 septembre à 20h

devant l’école Saint-Exupéry, square Béchamel à Villers-Saint-Paul 60870

Vous ne verrez plus le ukulélé comme avant. Instrument mélodique et joyeux, il permet des orchestrations folles pour 3 h de musique sans pause syndicale ! Pour retrouver l’ambiance d’un bal populaire moderne et loufoque, c’est ici. Valse, tango, rock ou salsa, tout est fait pour bouger son corps. Ça va faire du bien de retrouver le dance floor !

Restauration sur place

DR

dernière mise à jour : 2021-08-02 par