Festival Mont’en scène

du jeudi 19 mai au samedi 21 mai à Théâtre de Thalie

Après une édition 2021 qui a eu lieu dans les établissements scolaires pour s’adapter aux contraintes sanitaires, Mont’en scène revient à Thalie : Pendant 3 jours, les jeunes des collèges, lycées et de l’IME de Terres de Montaigu profiteront d’ateliers sur diverses disciplines artistiques, avant de se réunir pour plusieurs représentations au théâtre de Thalie. **Jeudi 19 mai à 20h, vendredi 20 mai à 20h et samedi 21 mai à 14h :** Spectacles des élèves. Entrée libre sur réservation. **Samedi 21 mai à 20h :** Spectacle de clôture avec restitution des ateliers et spectacle professionnel L’Abécédaire des classiques , par la compagnie L’usine éphémère : Une lettre, une pièce, 4 œuvres en 10 minutes chacune top chrono : 2 comédiennes revisitent Antigone, Bérénice, Caligula et Dom Juan dans une mise en scène ludique et participative. Le rythme enlevé du spectacle, sa dimension contemporaine, rock’n’roll et burlesque embarquent les spectateurs dans les situations fortes de vie que traversent les personnages. L’occasion de se replonger avec malice dans les grands textes ! Tarifs : Plein tarif 7 €, Tarif réduit (12-18 ans, étudiant et demandeurs d’emploi) 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Billetterie ouverte à partir du 3 mai à l’Office de Tourisme Terres de Montaigu.

Théâtre de Thalie Esplanade de Verdun, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Montaigu Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T20:00:00 2022-05-19T22:00:00;2022-05-20T20:00:00 2022-05-20T22:00:00;2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T16:30:00;2022-05-21T20:00:00 2022-05-21T23:00:00