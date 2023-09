Festival Monte le son 2023 : Initiation à la culture hip hop Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Festival Monte le son 2023 : Initiation à la culture hip hop Bibliothèque Goutte d’Or Paris, 9 décembre 2023, Paris. Le samedi 09 décembre 2023

de 14h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

A l’occasion du Festival monte le son, venez découvrir la culture hip hop à la bibliothèque Goutte d’Or avec l’association BREAK MA BARAQUE ! Venez vous initier à la culture hip hop avec ses danses : du

locking au popping en passant par le breakdance, nouvelle discipline olympique. Avec une animation musicale (DeeJay) tout au long de l’après-midi, des activités diverses : graffiti sur papier,

découverte des percussions et du Deejaying, Show chorégraphique et moment de danse tous

ensemble. Atelier assuré par Bboy Bruce Wayne (Matthieu Hourquebie), artiste

chorégraphique (association BREAK

MA BARAQUE) et en collaboration avec FGO-Barbara. Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092310 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/

Break ma baraque Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Goutte d'Or Adresse 2-4 rue Fleury Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Goutte d'Or Paris latitude longitude 48.8844630023858,2.35414199640701

Bibliothèque Goutte d'Or Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/