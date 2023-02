Festival Montauban en Scènes 2023 JARDIN DES PLANTES, 22 juin 2023, MONTAUBAN.

Festival Montauban en Scènes 2023 JARDIN DES PLANTES. Un spectacle à la date du 2023-06-24 (2023-06-22 au ) 17:00. Tarif : 47.5 à 47.5 euros.

Montauban en Scènes, c’est 4 soirées de concerts réunissant chacune 3 artistes sur la grande scène du Jardin des plantes et un “village du festival” accessible de 17h à plus de minuit pour se restaurer et se détendre et y découvrir des artistes montants régionaux.Venez vite découvrir ou redécouvrir cet événement incontournable de la région. Jeudi 22 Juin 2023Julien GranelEarth Wind & Fire Experience by Al McKayJuliette ArmanetVendredi 23 Juin 2023StephaneYuri BuenaventuraM. PokoraSamedi 24 Juin 2023Charles JKlingandeORELSANDimanche 25 Juin 2023Annie LalaloveFatoumata Diawara-M- GRATUIT pour les enfants de moins de 2 ansTarif réduit sur présentation d’un justificatif : moins de 18 ans, étudiants de moins de 25 ans, séniors.Réservation PMR obligatoire sur le site Montauban en Scènes FESTIVAL MONTAUBAN EN SCENES

JARDIN DES PLANTES MONTAUBAN Grand Rue Sapiac Tarn-et-Garonne

. EUR47.5 47.5 euros

