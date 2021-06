Festival Mondoclowns Marmande, 19 juin 2021-19 juin 2021, Marmande.

Festival Mondoclowns 2021-06-19 – 2021-06-19 Théâtre Comoedia 30 rue Léopold Faye

Marmande 47200

Mondoclowns vous présente le spectacle hilarant d’Elastic et Francesca.

Elastic avait fait un carton lors de la première édition de MondoClowns en 2016. Depuis, il a créé un spectacle avec sa partenaire, la talentueuse Françoise Rochais, jongleuse primée dans de nombreux grands festivals de cirque.

Associée à l’excentricité et à l’accent italien d’Elastic, voici un duo irrésistible, qui fait des étincelles et qui fera voler vos rires en éclats !

-Places disponibles uniquement à l’Office de Tourisme de Marmande (rue piétonne).

-Spectacle le samedi 19 juin à 20h30 et dimanche 20 juin à 17h.

-Ouverture de portes du théâtre 30 mn avant le spectacle.

-Durée du spectacle : 1H20.

+33 5 53 64 44 44

Mondoclowns