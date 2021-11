Festival Mondoclowns, Festival mondial de clowns et excentriques de Marmande Marmande, 4 février 2022, Marmande.

Festival Mondoclowns, Festival mondial de clowns et excentriques de Marmande Théâtre Comoedia 30 rue Léopold Faye Marmande

2022-02-04 – 2022-02-04 Théâtre Comoedia 30 rue Léopold Faye

Marmande Lot-et-Garonne

19 19 EUR Mondoclowns aborde sa 6ème édition sous le signe du renouveau ! En plus de vous proposer de découvrir les plus célèbres clowns et excentriques du monde, un soin tout particulier sera apporté au fil rouge du spectacle.

Puisque chaque création développera désormais une ambiance, une histoire, une identité particulière, Mondoclowns portera chaque année un titre :

– « SOÑANDO » sera le nom de ce 6ème spectacle, imaginé et mis en scène par Thierry Planès. Il vous plongera dans un univers onirique, où tout est possible, où le rêve rejoint souvent la magie…

– Programme détaillé prochainement…

– Billetterie à l’Office de Tourisme Val de Garonne à Marmande.

+33 5 53 64 44 44

Théâtre Comoedia 30 rue Léopold Faye Marmande

