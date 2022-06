Festival Mondial’Folk – Vendredi 19 août Plozévet Plozévet Catégories d’évènement: Finistère

Plozévet

Festival Mondial’Folk – Vendredi 19 août Plozévet, 19 août 2022, Plozévet. Festival Mondial’Folk – Vendredi 19 août

39 Avenue Georges Le Bail Avel Dro Plozévet Finistère Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail

2022-08-19 – 2022-08-19

Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail

Plozévet

Finistère Apéro-concert 11h avec USA

Esplanade Avel Dro Balade organisée par l’Amicale Ploz à pied – 15h – Gratuit Apéro-concert avec Gabriel SAGLIO

Bar et restauration rapide sur place

Esplanade Avel Dro

18h à 21h Concert Esplanade Avel Dro 21h00 gratuit avec TONE BROKER ET DJ MATT Apéro-concert 11h avec USA

Esplanade Avel Dro Balade organisée par l’Amicale Ploz à pied – 15h – Gratuit Apéro-concert avec Gabriel SAGLIO

Bar et restauration rapide sur place

Esplanade Avel Dro

18h à 21h Concert Esplanade Avel Dro 21h00 gratuit avec TONE BROKER ET DJ MATT Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plozévet Other Lieu Plozévet Adresse Plozévet Finistère Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Ville Plozévet lieuville Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet Departement Finistère

Plozévet Plozévet Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plozevet/

Festival Mondial’Folk – Vendredi 19 août Plozévet 2022-08-19 was last modified: by Festival Mondial’Folk – Vendredi 19 août Plozévet Plozévet 19 août 2022 39 Avenue Georges Le Bail Avel Dro Plozévet Finistère

Plozévet Finistère