Festival Mondial’Folk – Jeudi 18 août

Festival Mondial’Folk – Jeudi 18 août, 18 août 2022, . Festival Mondial’Folk – Jeudi 18 août



2022-08-18 – 2022-08-18 Apéro-concert 11h

Esplanade Avel Dro avec la Roumanie Gala 2 groupes

Centre Culturel Avel Dro 15h00 avec Rwanda / USA Apéro-concert

Esplanade Avel Dro avec Bagad du Haut Pays Bigouden, Cercle Celtique Pleon Pavenn,

Altavoz Duo.

Bar et restauration rapide sur place

18h à 21h Gala 2 groupes

Centre Culturel Avel Dro 21h00 avec Provence / Roumanie Apéro-concert 11h

Esplanade Avel Dro avec la Roumanie Gala 2 groupes

Centre Culturel Avel Dro 15h00 avec Rwanda / USA Apéro-concert

Esplanade Avel Dro avec Bagad du Haut Pays Bigouden, Cercle Celtique Pleon Pavenn,

Altavoz Duo.

Bar et restauration rapide sur place

18h à 21h Gala 2 groupes

Centre Culturel Avel Dro 21h00 avec Provence / Roumanie dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville