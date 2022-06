Festival Mondial’Folk – Dimanche 21 août

2022-08-21 – 2022-08-21 Festival international de folklore : musiques et danses du monde. Spectacles de gala, concerts musiques actuelles, festou-noz …. Animations des cercles et des bagadou + Rwanda – 10h30 – Kerfily –Gratuit Plozévet en fête 12h à 19h00

Alternance d’animations musicales sur l’esplanade Avel dro et de spectacles dans la salle Avel dro

Accès à l’esplanade : 2€ (Gratuit – 16 ans)

Tarif unique – Spectacles Avel Dro : 3€ par spectacle

Tarif unique – accès à l’esplanade + 4 spectacles Avel Dro : 10€ Spectacles au choix : Rwanda – Cercle Celtique Pleon Pavenn – Roumanie – Cercle Celtique « Korollerien-montroulez » – Morlaix

Concert avec Bagad « Glaziked Pouldergad » – Pouldergat, Amicale des Anciens Sonneurs du Bagad de Lann Bihoué

Déjeuner concert avec Les Boulinerien

