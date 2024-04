Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes Charleville-Mézières, vendredi 19 septembre 2025.

Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes Charleville-Mézières Ardennes

Capitale mondiale des arts de la marionnette, Charleville-Mézières accueillera du 19 au 28 septembre 2025 la 23e édition de son Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes. Créé par Jacques Félix en 1961 et dirigé depuis 2020 par Pierre-Yves Charlois, il assure à son territoire un rayonnement exceptionnel et a su s’imposer de par le monde comme le rendez-vous majeur des artistes et curieux de cet art.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-28

En ville

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est festival@marionnette.com

